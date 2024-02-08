مقترح لانهاء المعارك في جنوب لبنان.. ما موقف حزب الله وإسرائيل منه؟

طرح دبلوماسيون أجانب مقترحات للوصول إلى تهدئة على الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوازي مع مفاوضات الهدنة الجارية في غزة، بحسب ما أفاد مسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس".

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وقال مسؤولان سياسيان لبنانيان ودبلوماسي لبناني مقيم في أوروبا للوكالة إن الاقتراح الذي قدمه الدبلوماسيون الأوروبيون سيعتمد على "التنفيذ الجزئي" لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنهى "حرب لبنان الثانية" استمرت 34 يوما بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.وقد أصرت إسرائيل علنا على التنفيذ الكامل للقرار، ما يعني أنه يتعين على "حزب الله" نقل مقاتليه إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد أكثر من 20 كيلومترا شمال الحدود.وقال أحد المسؤولين المطلعين على المحادثات إن حزب الله رفض أن يكون جزءا من المناقشات فيما تستمر الحرب بين إسرائيل و"حماس"، ولكن بمجرد سريان وقف إطلاق النار، قال الحزب إنه سيكون منفتحا على نقل قواته بعيدا عن الحدود ببضعة أميال مقابل تنازلات من جانب إسرائيل بشأن 13 منطقة حدودية متنازع عليها. (روسيا اليوم)