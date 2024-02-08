وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته

صدمت سيارة من نوع BMW، وبسبب سرعتها الزائدة، مختار كفرزبد، جرجس فريحة، أمام افران شمسين على اوتوستراد زحلة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وعملت عناصر الدفاع المدني على نقله بعد إتمام الإجراءات القانونية المناسبة.