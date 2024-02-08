بو حبيب: يهمنا حماية وطننا وعودة أبناء المناطق الحدودية الى بيوتهم

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد الله بوحبيب وفدا فرنسيا ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.وأعلن الوزير بوحبيب "ترحيب لبنان بالمتابعة الفرنسية للاوضاع في الجنوب، ورغبة فرنسا بالمساعدة على إيجاد حلول تعيد الهدوء والاستقرار الى المناطق الحدودية، مشددا على "المقاربة الشاملة وغير المجتزأة لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701، بما يحصن السلم والامن الاقليميين".كما التقى وزير الصحة اللاتفي حسام بو مرعي يرافقه قنصل لبنان الفخري في ريغا جرار رنو، وتم عرض إمكانات تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.كذلك إستقبل سفير تركيا علي باريش اولوسوي الذي وضعه في أجواء التحضيرات لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي.من جهته قال الوزير بوحبيب في دردشة صحافية اثر لقاءاته: " ما يهمنا اليوم حماية وطننا، وعودة أبناء المناطق الحدودية الى بيوتهم، والحفاظ على حقوق لبنان وإستعادة ما تبقى من مناطق قضمتها إسرائيل، ووقف الخروقات، وتعزيز قدرات وعديد القوات المسلحة اللبنانية".