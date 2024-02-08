افتتاح الجناح اللبناني في معرض FRUIT LOGISTICA في برلين

Advertisement

شارك لبنان في افتتاح معرض Fruit Logistica في العاصمة الألمانية برلين، عبر وفد ضم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والشركات الزراعية المنتجة والمصدرين اللبنانيين، بحضور سفير لبنان في ألمانيا مصطفى اديب، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومنسق لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية المهندس ايلي مسعود والملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في المانيا عبدو مدلج.وخلال الافتتاح، رحب سفير لبنان في المانيا بالعارضين اللبنانيين المشاركين في الجناح اللبناني، مؤكدا أن "هذا المعرض يعتبر اهم منصة دولية لتسويق الخضار والفاكهة الطازجة".وأثنى على "مشاركة الوفد اللبناني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، مؤكدا "دعم السفارة اللبنانية في المانيا لتسويق الانتاج الزراعي اللبناني بالتعاون مع السلطات المحلية في المانيا".وحيا "وزارة الزراعة في لبنان وخاصة مديرها العام"، مثنيا على "التعاون المشترك بين الوزارة وسفارة لبنان في المانيا خلال السنوات الاخيرة لفتح الاسواق امام المنتجات الزراعية ولزيادة الصادرات الى الاسواق الالمانية".من جهته، اشاد المدير العام للزراعة بـ"نوعية وجودة المنتجات اللبنانية الزراعية واحترامها للمواصفات"، مؤكدا "استمرار الوزارة في دعمها لتسويق الانتاج الزراعي ومنتجات الصناعات الغذائية اللبنانية ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية، بالتنسيق مع السفارات اللبنانية عبر الملحقين الاقتصاديين والجاليات اللبنانية في دول العالم".ودعا "الانتشار اللبناني الى دعم وتسويق المنتجات الوطنية في سبيل إدخال العملة الصعبة ودعم الريف اللبناني والعائلات اللبنانية العاملة في الزراعة".وشكر "وزارة الخارجية في المملكة الهولندية التي دعمت مشاركة لبنان في هذا المعرض"، وحيا "سفير لبنان في المانيا وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي عبدو مدلج على جهودهم وتعاونهم المثمر مع وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية من لبنان الى الاسواق الالمانية".