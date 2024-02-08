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لبنان

انتشار أمني كثيف أمام كنيسة.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 09:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن محيط كنيسة مار مارون في طرابلس يشهد انتشاراً أمنياً تحضيراً للقداس الذي سيقام بمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية. 
 
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