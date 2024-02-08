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لبنان

تعرّض لحادث صدم.. العثور على جثّة رجل مجهول الهويّة هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 09:57
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 6-2-2024، وعلى المسلك الشّرقي لـ"أوتوستراد" عمشيت، (بعد الجسر)، عُثِرَ على جثّة لشخص مجهول الهويّة، نتيجة تعرّضه لحادث صدم، وهو في العقد السّابع من العمر، نحيل الجسم، متوسط القامة، أبيض البشرة، أشيب الشعر واللّحية، ويرتدي بنطالاً من الجينز الأسود وكنزةً صوفيّة لونها زيتي ونبيذي، وينتعل حذاءً رياضيًا لونه أسود وبرتقالي.
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لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 243312-70، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة. علما، أنها موجودة في برّاد مستشفى بعبدا الحكومي.
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