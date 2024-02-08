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لبنان
في الناعمة... سوريون يطلقون النار على دورية "المخابرات"!
Lebanon 24
08-02-2024
|
09:59
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 6 / 2 / 2024، وبعد عملية رصد ومتابعة لعصابات ترويج المخدرات في مناطق مختلفة من قبل مديرية المخابرات، تَبيّن انتماء السوريين (م.ع.) و(ب.ف.) و(ي.ك.) إلى إحدى هذه العصابات، وأثناء محاولة دورية من المديرية توقيفهم في بلدة الناعمة – جبل لبنان، أطلقوا النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل (م.ع.) وهو الرأس المدبر للعصابة، كما أوقِف (ب.ف.) و(ي.ك.)، وقد ضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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