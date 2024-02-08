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لبنان
جلسة لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل.. وهذا جدول أعمالها
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-02-2024
|
10:30
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يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل في السرايا.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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