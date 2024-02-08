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لبنان

بالصور.. هكذا بدت سماء بيروت عند غروب الشمس!

Lebanon 24
08-02-2024 | 10:41
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التقط "لبنان 24" صوراً رائعة لبيروت، في وقت غروب الشمس، مساء اليوم. وبحسب الصور، بدت سماء العاصمة باللون البرتقالي، في مشهد جميل، حيث يُسيطر على لبنان طقس صاف ومستقرّ وقليل الغيوم، وخالٍ من الأمطار.
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