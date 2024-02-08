لمن يطلبها من المواطنين.. هذا جديد "دفاتر السوق"

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أعلنت نقابة مدارس السوق في بيان، ان "وفدا منها برئاسة رئيس النقابة حسين حيدر، زار وزارة الداخلية والبلديات والتقى المكلفين بملف ادارة السير والسيارات، وكان بحث في موضوع اعطاء دفاتر السوق قريبا لمن يطلبها من المواطنين، وسيتم قريبا البدء بذلك بعد اعداد المناهج التعليمية الجديدة الخاصة بالامتحانات المتعلقة بالحصول على رخصة قيادة".ولفت البيان الى أن "الوفد نقل اهتمام وزير الداخلية القاضي بسام المولوي بهذا الملف وضرورة عودة العمل به سريعا".