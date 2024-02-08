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لبنان

مولوي استقبل رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة

Lebanon 24
08-02-2024 | 10:54
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة القنصل محمد الجوزو، على رأس وفد من مجلس الأمناء.

وأطلع الوفد الوزير مولوي على النشاطات والأعمال والتقديمات التي يقوم بها الصندوق في لبنان والخارج.
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وقدم الوفد دعوة إلى مولوي على الافطار الذي سيقيمه الصندوق في شهر رمضان.

والتقى مولوي وفدا من جمعية "بيروت منارتي" برئاسة المحامي مروان سلام، دعاه  إلى الإفطار في شهر رمضان.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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