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لبنان

نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير

Lebanon 24
08-02-2024 | 12:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة المواطن طوني فغالي إلى مستشفى بحنس، بعدما تُوفي في حادث سير.
 
 
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مستشفى

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