تهديد مباشر من إسرائيل إلى "الحزب": طائراتنا في سماء الجنوب

قال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي، إنّ "عشرات الطائرات تُحلّق حاليا في سماء جنوب لبنان، ومستعدة لتنفيذ مئات المهمات فور صدور الأمر".

وأضاف أنّ "حزب الله" سيستمرّ في دفع الثمن من خلال خسارة منظوماته".

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