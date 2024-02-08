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لبنان

تهديد مباشر من إسرائيل إلى "الحزب": طائراتنا في سماء الجنوب

Lebanon 24
08-02-2024 | 12:12
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 قال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي، إنّ "عشرات الطائرات تُحلّق حاليا في سماء جنوب لبنان، ومستعدة لتنفيذ مئات المهمات فور صدور الأمر".
 
 
وأضاف أنّ "حزب الله" سيستمرّ في دفع الثمن من خلال خسارة منظوماته".
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أما قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، فقال: "بعد أربعة أشهر، لسنا بصدد تخفيف كثافة القتال على الحدود الشمالية".
 
وأضاف أنّ "اللواء 188 بدأ تدريبات مكثفة لتعزيز الجاهزية على الحدود الشمالية".

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