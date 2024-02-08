الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا هذه الشخصيّة البارزة في "الحزب"

زعم جيش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه استهدف القيادي في "حزب الله" عباس الدبس، في الغارة التي نفذتها مسيرّة عصر اليوم، في النبطية.

في المقابل، نفت مصادر "حزب الله"، أنّ يكون استشهد أحد عناصره في الغارة الإسرائيليّة.