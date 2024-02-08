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لبنان
عند الحدود مع لبنان.. هذا ما يقوم به الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
08-02-2024
|
12:29
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن "اللواء 188" بدأ هذا الأسبوع سلسلة تدريبات مكثفة كجزء من عملية لرفع الأهلية وتعزيز الجاهزية على الحدود الشمالية.
وتشمل المناورة أسلحة متعددة حيث تدمج قوات المدرعات والمشاة، والهندسة والمدفعية التي تتمرن على خوض المواجهة، وفقاً لما أفاد به جيش العدو.
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وأفاد أنه "حتى الآن تم تنفيذ أكثر من 50 تمرينا على مستوى الكتائب وأكثر من 120 تمرينا على مستوى السرايا في الساحة الشمالية لدى مركز التدريبات الشمالي".
كذلك، أشار الجيش إلى أن قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، قام بزيارة تفقدية لتدريب مقاتلي "اللواء 188" في المنطقة.
وقال غوردين: "أنتم تنضمون هذه الأيام إلى مهمة الدفاع والهجوم على الحدود الشمالية، بعد أربعة أشهر من القتال لسنا بصدد تخفيف كثافته"، مضيفاً: "أشاهد أمامي المقاتلين المهرة والعازمين الذي حققوا إنجازات رائعة في ساحة القتال في غزة".
وتابع: "نحن نستعد الآن لنترجم تجربتكم وقدراتكم إذا اقتضت الضرورة، إلى ساحة قتال أخرى هنا في المنطقة الشمالية"، مردفا بالقول "لا بديل عن التجربة العملياتية التي كسبتموها على مدار الأشهر الأخيرة، والتي تشكل مضاعف قوة ملموس".
كما لفت الى أنه تم سحب "الفرقة 36" (الفرقة الهجومية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية) من قطاع غزة لضمان جهود تعزيز الجهوزية على الجبهة الشمالية.
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