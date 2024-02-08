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لبنان

قائد عسكري بارز في "الحزب"... من كان المُستهدف في غارة النبطية اليوم؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 12:39
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كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن القائد العسكري العام لـ"حزب الله" علي كركي كان هو المستهدف الأساسي من هجوم النبطية الذي وقع اليوم، إلا أنه نجا.

وتعرضت سيارة لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى إصابة المسؤول العسكري في "حزب الله" عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبد الله"، وشخص آخر كان برفقته.
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إلا أن مصادر أكدت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن كركي كان هو المقصود قبل أن ينجح في التمويه، إذ لم يكن في السيارة المستهدفة.

وأكدت المصادر أن كركي الذي نجا من محاولة اغتيال ثانية يعد أرفع قائد عسكري في الحزب، كما أنه عضو "المجلس الجهادي"، وهو الجناح العسكري والأمني لحزب الله. (سكاي نيوز)
 
 
 

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