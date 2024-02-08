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لبنان

فنان لبناني في ذمة الله

Lebanon 24
08-02-2024 | 12:51
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غيب الموت اليوم، المدير السابق لإذاعة لبنان الفنان صبحي توفيق العيط، الذي سيوارى الثرى في بلدته الجديدة – البقاع.

تقبل التعازي بعد غد السبت في نادي خريجي الجامعة الاميركية في بيروت – الحمرا – الوردية، من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.
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لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

صبحي عيط

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