فنان لبناني في ذمة الله

غيب الموت اليوم، المدير السابق لإذاعة لبنان الفنان صبحي توفيق العيط، الذي سيوارى الثرى في بلدته الجديدة – البقاع.



تقبل التعازي بعد غد السبت في نادي خريجي الجامعة الاميركية في بيروت – الحمرا – الوردية، من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.

Advertisement