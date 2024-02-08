من هو رئيس الأركان الجديد حسان عودة؟

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بتاريخ 8 / 2 / 2024، قرّر مجلس الوزراء تعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش، ومنحه قُدماً للترقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء.في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:ولد في باتر- الشوف بتاريخ 11 / 2 / 1968.تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15 / 1 / 1990.تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 23 / 4 / 1994، وتدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 8 / 2 / 2024.حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم السياسية- الدبلوماسية والأمن الدولي، ويتقن اللغات: الفرنسية والإنكليزية والإيطالية.تابع عدّة دورات دراسية في الداخل والخارج، منها دورة في فرنسا ودورة دراسية حول عمل الأركان في إيطاليا.تدرج في وظائف مختلفة منها: آمر سرية في لواء مشاة وفوج تدخل، قائد الكتيبة 73، قائد فوج التدخل الثالث، وقائد لواء المشاة الحادي عشر.حائز الأوسمة الآتية: الوحدة الوطنية – فجر الجنوب – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الاستحقاق اللبناني من الدرجات الثانية والثالثة – الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط – مكافحة الإرهاب – الفخر العسكري من الدرجة الفضية.حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.متأهل من السيدة هلا حليمة، وله ثلاثة أولاد: جواد، جلال، سما.