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لبنان

من هو رئيس الأركان الجديد حسان عودة؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 13:13
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بتاريخ 8 / 2 / 2024، قرّر مجلس الوزراء تعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش، ومنحه قُدماً للترقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

 ولد في باتر- الشوف بتاريخ 11 / 2 / 1968.
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 تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15 / 1 / 1990.
 تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتباراً من 23 / 4 / 1994، وتدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 8 / 2 / 2024.
 حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم السياسية- الدبلوماسية والأمن الدولي، ويتقن اللغات: الفرنسية والإنكليزية والإيطالية.
 تابع عدّة دورات دراسية في الداخل والخارج، منها دورة في فرنسا ودورة دراسية حول عمل الأركان في إيطاليا.
 تدرج في وظائف مختلفة منها: آمر سرية في لواء مشاة وفوج تدخل، قائد الكتيبة 73، قائد فوج التدخل الثالث، وقائد لواء المشاة الحادي عشر.
حائز الأوسمة الآتية: الوحدة الوطنية – فجر الجنوب – التقدير العسكري من الدرجة الفضية – الاستحقاق اللبناني من الدرجات الثانية والثالثة – الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط –  مكافحة الإرهاب – الفخر العسكري من الدرجة الفضية.
 حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
 متأهل من السيدة هلا حليمة، وله ثلاثة أولاد: جواد، جلال، سما.
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