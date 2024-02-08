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لبنان

"حزب الله" يردّ على استهداف إسرائيل لسيارة في النبطية... هذا ما قام مساء اليوم

Lebanon 24
08-02-2024 | 13:17
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مساء اليوم، قاعدة ‏"ميرون" الجوية بصواريخ "فلق"، وأصابها إصابة مباشرة".‏ 
 
 
ويأتيّ ردّ "الحزب" بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في منطقة النبطية.
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