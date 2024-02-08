"حزب الله" يردّ على استهداف إسرائيل لسيارة في النبطية... هذا ما قام مساء اليوم

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مساء اليوم، قاعدة ‏"ميرون" الجوية بصواريخ "فلق"، وأصابها إصابة مباشرة".‏



Advertisement ويأتيّ ردّ "الحزب" بعدما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في منطقة النبطية.