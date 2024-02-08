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لبنان

هكذا صدر قرار تعيين رئيس الأركان في الجيش عن مجلس الوزراء اليوم

Lebanon 24
08-02-2024 | 13:41
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صدر عن مجلس الوزراء قرار تعيين رئيس الأركان في الجيش حسان عودة.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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