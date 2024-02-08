خبر عاجل من الجنوب... منزل يتعرّض للقصف وسيارات الإسعاف تتوجّه إلى المكان المُستهدف

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة، أغارت على منزل في بلدة ميس الجبل.

وتوجّهت سيارات الاسعاف الى المكان المُستهدف.

وعُلم أنّ لا إصابات بين المواطنين جراء الغارة.