Advertisement

لبنان

خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-02-2024 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1162175-638430226139299149.jpg
Doc-P-1162175-638430226139299149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
ينشر "لبنان24" تفاصيل التعويضات الموقتة المقترحة  لجميع العاملين في القطاع العام والمتُقاعدين الذّين يَستفيدون من معاش تقاعدي والتي سيبحثها مجلس الوزراء في جلسته بعد غد السبت.
 
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ابطال "حزمة تعويضات" منحتها تيسلا لـ"إيلون ماسك".. حكم قضائي يثير التساؤلات
lebanon 24
09/02/2024 02:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة المحلفين في نيويورك: يجب على ترامب أن يدفع للكاتبة "إي جين كارول" 65 مليون دولار كتعويضات عقابية (الشرق)
lebanon 24
09/02/2024 02:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى احتسابها على سعر صرف الـ1500 ليرة للدولار الواحد بينما تم احتساب معظم الإيرادات الضريبية على أساس الـ 89 ألف ليرة والبعض الآخر احتُسب على أساس الـ50 ألف ليرة
lebanon 24
09/02/2024 02:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في "الضمان"... هذا ما طالب به الأسمر
lebanon 24
09/02/2024 02:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تعويضات

موظون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2024-02-08
17:06 | 2024-02-08
16:58 | 2024-02-08
16:45 | 2024-02-08
16:13 | 2024-02-08
15:41 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24