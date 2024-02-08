خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين

ينشر "لبنان24" تفاصيل التعويضات الموقتة المقترحة لجميع العاملين في القطاع العام والمتُقاعدين الذّين يَستفيدون من معاش تقاعدي والتي سيبحثها مجلس الوزراء في جلسته بعد غد السبت.

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