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لبنان

بالصورة... إشكال بين أهالي و"اليونيفيل"

Lebanon 24
08-02-2024 | 14:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين بعض الأهالي وقوات "اليونيفيل"، على طريق بلدة كوثرية الرز - منطقة أبو الأسود.
 
 
ولم يُسمح لآليتين تابعتين لـ"اليونيفيل" بإكمال طريقهما، لعدم وجود قرار بمرورهما في شوارع بلدات قرى شمال الليطاني.
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