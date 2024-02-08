أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين بعض الأهالي وقوات "اليونيفيل"، على طريق بلدة كوثرية الرز - منطقة أبو الأسود.

ولم يُسمح لآليتين تابعتين لـ"اليونيفيل" بإكمال طريقهما، لعدم وجود قرار بمرورهما في شوارع بلدات قرى شمال الليطاني.