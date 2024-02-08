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لبنان

قطاع المرأة في "العزم" نظّم محاضرة حول صناعة العطور

Lebanon 24
08-02-2024 | 14:13
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نظّم قطاع المرأة في "تيار العزم" محاضرة عن "فن صناعة العطور العربية والفرنسية" للمتخصص والباحث والخبير في تصميم وتركيب العطور الدكتور بسام عبيد، بالتعاون مع المركز الثقافي الالماني الدولي، في مقر قطاع المرأة في طرابلس.
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ورحبت رئيسة قطاع المرأة في التيار جنان مبيض بالحاضرين ولفتت إلى أن "قطاع المرأة يستمر دائما في تقديم المصلحة العامة على كل شيء ونشر الوعي في المجتمع في كل الظروف من خلال المحاضرات وورش العمل التي ينظمها، ويندرج هذا النشاط ضمن دعم المشاريع الصغيرة وكيفية التسويق لها".
 
ثم شرح عبيد طريقة تصميم العطور ضمن الهرم العطري وكيفية دمج الزيوت العطرية مع المادة الأساسية. وركز على الطريقة المثلى في التركيب من خلال تطبيق المعلومات العلمية التي تعطي آثارا إيجابية.
 
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