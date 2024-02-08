للمتوجّهين إلى شكا... إقرأوا هذا الخبر العاجل

طلبت غرفة "التحكم المروري" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تعطل شاحنة قبل نفق شكا - المسلك الغربي.

وأشارت إلى أنّ العمل جار لرفع الشاحنة، وأنّ عناصر من القطعة المعنية يعملون في المحلة لتسهيل حركة المرور.