للمتوجّهين إلى شكا... إقرأوا هذا الخبر العاجل

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Lebanon 24
08-02-2024 | 14:20
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طلبت غرفة "التحكم المروري" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تعطل شاحنة قبل نفق شكا - المسلك الغربي.
 
 
وأشارت إلى أنّ العمل جار لرفع الشاحنة، وأنّ عناصر من القطعة المعنية يعملون في المحلة لتسهيل حركة المرور.
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