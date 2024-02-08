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لبنان

بسبب خلاف على أفضليّة مرور... أطلق النار عليه

Lebanon 24
08-02-2024 | 15:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ح أطلق النار على ع.ع، وأصابه بطلقات ناريّة في قدميه، في منطقة برسا.
 
 
وعُلم أنّ سبب الإشكال خلاف على أفضليّة مرور.
 
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