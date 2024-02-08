بسبب خلاف على أفضليّة مرور... أطلق النار عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ح أطلق النار على ع.ع، وأصابه بطلقات ناريّة في قدميه، في منطقة برسا.

وعُلم أنّ سبب الإشكال خلاف على أفضليّة مرور.