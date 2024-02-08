عون عرض آخر المستجدات مع السفيرة الأميركية

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التقى الرئيس السابق العماد ميشال عون في دارته في الرابية، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة تعارف بمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية.وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الأميركية بالإضافة الى الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتداعيات الناجمة عنها.