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لبنان

عون عرض آخر المستجدات مع السفيرة الأميركية

Lebanon 24
08-02-2024 | 15:41
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التقى الرئيس السابق العماد ميشال عون في دارته في الرابية، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة تعارف بمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية.



وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الأميركية بالإضافة الى الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتداعيات الناجمة عنها.
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