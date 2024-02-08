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لبنان
لأوّل مرّة... ماذا قصف "الحزب" داخل إسرائيل مساء اليوم؟
Lebanon 24
08-02-2024
|
16:45
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أعلن "حزب الله" في بيان، مساء اليوم، أنّه "رداً على استهداف القرى وخاصة الاعتداء الأخير على مدينة النبطية، قصف مقر قيادة لواء المشاة الثاني في قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا".
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