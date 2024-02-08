17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مداهمة منزل دعارة وتوقيف فتيات
Lebanon 24
08-02-2024
|
16:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش داهمت منزل دعارة، في محلة طريق الميناء، وتمّ توقيف فتيات، والمسؤول عن تشغيلهن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
7 شهداء من النازحين الذين أجبرتهم قوات الجيش الإسرائيلي على مغادرة مدرستين في مخيم خان يونس (الجزيرة)
Lebanon 24
7 شهداء من النازحين الذين أجبرتهم قوات الجيش الإسرائيلي على مغادرة مدرستين في مخيم خان يونس (الجزيرة)
09/02/2024 09:35:16
09/02/2024 09:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الساعات الماضية
09/02/2024 09:35:16
09/02/2024 09:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كفى تدخلاً في شؤون الجيش
Lebanon 24
كفى تدخلاً في شؤون الجيش
09/02/2024 09:35:16
09/02/2024 09:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قلقون للغاية من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل غداً
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قلقون للغاية من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل غداً
09/02/2024 09:35:16
09/02/2024 09:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
دعارة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
12:07 | 2024-02-08
08/02/2024 12:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
11:26 | 2024-02-08
08/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
08:33 | 2024-02-08
08/02/2024 08:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-02-09
ثروة تُقدر بأكثر من 20 مليار دولار.. هل تفتح "أبواب الجنة" للبنان؟
02:31 | 2024-02-09
خلاف على أفضلية مرور في الكورة.. إطلاق نار وجريح!
02:26 | 2024-02-09
على اوتوستراد بيروت- طرابلس.. انقلاب شاحنة تحمل على متنها مستوعباً
02:20 | 2024-02-09
زار جعجع.. السفير المصري: الفترة المقبلة تعد بأمور جيدة للبنان
02:04 | 2024-02-09
غارة على منزل في عيتا الشعب.. واشتعال النيران فيه
02:00 | 2024-02-09
هل هذا ما تعلمتموه في مدرسة "الشرف والتضحية والوفاء"؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 09:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 09:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 09:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24