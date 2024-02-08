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لبنان

مداهمة منزل دعارة وتوقيف فتيات

Lebanon 24
08-02-2024 | 16:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش داهمت منزل دعارة، في محلة طريق الميناء، وتمّ توقيف فتيات، والمسؤول عن تشغيلهن.
 
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