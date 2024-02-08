ورقة لم تُعجب الكثيرين

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لبنان

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Lebanon 24
08-02-2024 | 17:06
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لم ترق لكثيرين المائة ألف ليرة الجديد المؤرخة في 1 آب 2023، على مستوى الحجم بصورة خاصة، والتي يجري التداول بها في الأسواق والمصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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