ورقة لم تُعجب الكثيرين

لم ترق لكثيرين المائة ألف ليرة الجديد المؤرخة في 1 آب 2023، على مستوى الحجم بصورة خاصة، والتي يجري التداول بها في الأسواق والمصارف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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