17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عزلة
Lebanon 24
08-02-2024
|
17:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشكو شخصيات بارزة في تيار معروف من العزلة التي تطوقه، بعدما أمعنت قيادته في خوض المعارك الخاسرة، دون مراجعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها
Lebanon 24
ميقاتي: بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها
09/02/2024 09:35:30
09/02/2024 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة سعد: آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان وانتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية
Lebanon 24
أسامة سعد: آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان وانتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية
09/02/2024 09:35:30
09/02/2024 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تلجأ إسرائيل لسياسة الاغتيال على أرض لبنان؟
Lebanon 24
لماذا تلجأ إسرائيل لسياسة الاغتيال على أرض لبنان؟
09/02/2024 09:35:30
09/02/2024 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في مجلس الوزراء : تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية
Lebanon 24
ميقاتي في مجلس الوزراء : تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية
09/02/2024 09:35:30
09/02/2024 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
12:07 | 2024-02-08
08/02/2024 12:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
11:26 | 2024-02-08
08/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
08:33 | 2024-02-08
08/02/2024 08:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-02-09
ثروة تُقدر بأكثر من 20 مليار دولار.. هل تفتح "أبواب الجنة" للبنان؟
02:31 | 2024-02-09
خلاف على أفضلية مرور في الكورة.. إطلاق نار وجريح!
02:26 | 2024-02-09
على اوتوستراد بيروت- طرابلس.. انقلاب شاحنة تحمل على متنها مستوعباً
02:20 | 2024-02-09
زار جعجع.. السفير المصري: الفترة المقبلة تعد بأمور جيدة للبنان
02:04 | 2024-02-09
غارة على منزل في عيتا الشعب.. واشتعال النيران فيه
02:00 | 2024-02-09
هل هذا ما تعلمتموه في مدرسة "الشرف والتضحية والوفاء"؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24