17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الاكابر" بديلاً عن الدير
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-02-2024
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقف احد الزوار الرسوليين اثناء جولة له في الجنوب بعيدة عن الاعلام، ملياً امام مقهى من درجة "هشك بشك" كما وصفته شخصية حبرية رافقته في الجولة، في بلدة البرامية الجنوبية في قضاء صيدا، حيث شيد مكان دير على ارض تملكها الرهبنة اللبنانية المارونية التابعة كنسياً لسلطة بكركي، وذلك لقاء إيجار سنوي، بعدما صرفت النظر عن اعادة بنائه رغم الحاح اهالي المنطقة على الرهبنة، بعد عودتهم في العام ١٩٩٢ ، لاعادة اعماره واستعادة رسالته ودوره الروحي، رغم ان مجلس الجنوب الذي تولى دفع تعويضات اعادة اعمار وترميم المنازل وعدد من الكنائس والمدارس في المنطقة ابدى استعداداً للمساهمة في اعادة اعمار هذا الدير.
Advertisement
كما نقلت الشخصية المرافقة للزائر الذي يحمل جنسية ايطالية ويخدم في حاضرة الفاتيكان عنه ما ترجمته كيف للمسيحيين ان يعودوا الى الجنوب، ما دام رعاتهم لم يسبقوهم اليه. واستعان المرافق بقولٍ للمتنبي "اذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة اهل البيت كلهم الرقص".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
12:07 | 2024-02-08
08/02/2024 12:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
11:26 | 2024-02-08
08/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
08:33 | 2024-02-08
08/02/2024 08:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-02-09
ثروة تُقدر بأكثر من 20 مليار دولار.. هل تفتح "أبواب الجنة" للبنان؟
02:31 | 2024-02-09
خلاف على أفضلية مرور في الكورة.. إطلاق نار وجريح!
02:26 | 2024-02-09
على اوتوستراد بيروت- طرابلس.. انقلاب شاحنة تحمل على متنها مستوعباً
02:20 | 2024-02-09
زار جعجع.. السفير المصري: الفترة المقبلة تعد بأمور جيدة للبنان
02:04 | 2024-02-09
غارة على منزل في عيتا الشعب.. واشتعال النيران فيه
02:00 | 2024-02-09
هل هذا ما تعلمتموه في مدرسة "الشرف والتضحية والوفاء"؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 09:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 09:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 09:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24