بعد يوم طويل من التراشق المدفعي والصاروخي.. كيف يبدو الوضع جنوباً؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن هدوءاً مشوباً بالترقب والحذر الشديدين يسود على القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة يخرقه منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة.يأتي ذلك بعد يوم طويل وعنيف من التراشق المدفعي والصاروخي المتبادل بين المقاومة الإسلامية وقوات الجيش الاسرائيلي التي جددت اعتداءاتها على المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهبارية وحلتا والفرديس.ورد حزب الله على هذه الاعتداءات بقصف مدفعي وصاروخي مركزين طاول مواقع السماقة الرمثا وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة هذا ولا يزال الطيران الاسرائيلي يواصل طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا حتى الآن وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح.