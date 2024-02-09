صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة المطلة.. وغارة اسرائيلية على منزل جنوباً

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة المطلة.



كما سجّل قصف مدفعي من دبابة "ميركافا" على كفركلا، بالتزامن مع استهداف الجيش الاسرائيلي تلة الحمامص بقذيفة فوسفورية.

وكان الطيران الاسرائيلي يحلق منذ الصباح الباكر فوق النبطية وضواحيها وصولاً الى إقليم التفاح وصيدا، فضلاً عن بيروت، ساحل كسروان والمتن.كما شنّت مسيرة إسرائيلية غارة على منزل في عيتا الشعب ما أدّى إلى اشتعال النار فيه، ولم يفد حتى اللحظة عن وقوع اصابات.يأتي ذلك بعدما ساد هدوء مشوب بالحذر على القطاع الشرقي من الجنوب هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، يخرقه منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة.وكان يوم أمس عنيفاً إثر التراشق المدفعي والصاروخي المتبادل بين المقاومة الإسلامية وقوات الجيش الاسرائيلي التي جددت اعتداءاتها على المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهبارية وحلتا والفرديس.ورد حزب الله على هذه الاعتداءات بقصف مدفعي وصاروخي مركزين طاول مواقع السماقة الرمثا وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة هذا ولا يزال الطيران الاسرائيلي يواصل طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا حتى الآن وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح.