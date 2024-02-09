غارة على منزل في عيتا الشعب.. واشتعال النيران فيه

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على منزل في عيتا الشعب ما أدّى إلى اشتعال النار فيه.



ولم يفد حتى اللحظة عن وقوع اصابات.

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