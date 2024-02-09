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لبنان

غارة على منزل في عيتا الشعب.. واشتعال النيران فيه

Lebanon 24
09-02-2024 | 02:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على منزل في عيتا الشعب ما أدّى إلى اشتعال النار فيه.

ولم يفد حتى اللحظة عن وقوع اصابات.
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