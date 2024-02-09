زار جعجع.. السفير المصري: الفترة المقبلة تعد بأمور جيدة للبنان

عرض رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب مع السفير المصري علاء موسى لمستجدات لبنان والمنطقة، ووصف موسى الاجتماع بـ" الطيب والمهم جدا".

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وأعرب السفير المصري عن حرصه على "لقاء جعجع لأننا كلجنة خماسية عزمنا القرار على التقاء مختلف القوى السياسية لتبادل الآراء والأفكار بشأن ما يجب القيام به في الفترة المقبلة".وشدد على أن "اللجنة الخماسية ملتزمة مساعدة لبنان للإنتهاء من مسألة الفراغ الرئاسي"، ولفت إلى أن ما سمعه من جعجع "تأكيدات بأنه يسعى أيضاً في هذا الإتجاه ويرغب فيه وسيعمل في الفترة المقبلة على الوصول إلى أمر جيّد يساعد على إنجاز هذا الإستحقاق في أسرع وقت".وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيلتقي باقي القوى والكتل السياسية للتداول في السياق نفسه.