على اوتوستراد بيروت- طرابلس.. انقلاب شاحنة تحمل على متنها مستوعباً

أفادت مندوبة "لبنان 24" بانقلاب شاحنة تحمل على متنها مستوعباً على اوتوستراد بيروت- طرابلس مقابل سوق الخضار.



وبحسب المعلومات، فقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

Advertisement