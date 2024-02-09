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لبنان

خلاف على أفضلية مرور في الكورة.. إطلاق نار وجريح!

Lebanon 24
09-02-2024 | 02:31
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اطلق المدعو "ي.ح" النار باتجاه المدعو "ع.ع" واصابه بطلقات نارية في قدميه، على طريق عام بلدة النخلة، قبل أن يفر وينقل الجريح الى المستشفى للعلاج .

وعرف ان اطلاق النار جاء بسبب خلاف على افضلية المرور. 
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وحضرت لاحقا دورية من المخابرات والجيش الى المكان، وفتح تحقيق بالحادثة، فيما العمل جار لملاحقة مطلق النار وتوقيفه.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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