Advertisement

لبنان

جنبلاط إلتقى لافروف في موسكو... وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
09-02-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1162343-638430733391166633.jpg
Doc-P-1162343-638430733391166633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في موسكو، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ونائبه لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
 
وتخلل اللقاء مناقشة الأوضاع الدولية والإقليمية، بحضور نورا جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، الدكتور حليم بو فخر الدين والسفير اللبناني في روسيا شوقي أبو نصار.
Advertisement

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "خلال المحادثة تبادلا بشكل متعمق وجهات النظر حول الأزمة في الشرق الأوسط". مشددا على "عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة، وخاصة لبنان. وفي الوقت نفسه"، مؤكدا مجدداً "موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها".
وبحث المجتمعون في الجانب السياسي الداخلي للوضع في لبنان، مشددين على "ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني على أساس التوافق المتبادل ودون تدخل خارجي"، مشيرين الى "أهمية مواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية المتعددة الأبعاد بين روسيا ولبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-02-09
06:13 | 2024-02-09
06:02 | 2024-02-09
06:02 | 2024-02-09
06:00 | 2024-02-09
05:59 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24