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لبنان

انقلاب شاحنة في طرابلس.. ووسقوط جريح

Lebanon 24
09-02-2024 | 04:41
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أفات مندوبة "لبنان 24" بانقلاب شاحنة محملة قضبان حديدية على طريق بولفار طرابلس بإتجاه ساحة النور ، مما ادى الى سقوط جريح من الجنسية السورية ويدعى "ر.م" 

جرى اسعافه بواسطة فرق الصليب الاحمر اللبناني ونقله الى مستشفى النيني لتلقي العلاج اللازم
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