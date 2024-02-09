انقلاب شاحنة في طرابلس.. ووسقوط جريح

أفات مندوبة "لبنان 24" بانقلاب شاحنة محملة قضبان حديدية على طريق بولفار طرابلس بإتجاه ساحة النور ، مما ادى الى سقوط جريح من الجنسية السورية ويدعى "ر.م"



جرى اسعافه بواسطة فرق الصليب الاحمر اللبناني ونقله الى مستشفى النيني لتلقي العلاج اللازم

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