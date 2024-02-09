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لبنان

شهيدٌ إثر "ضربة النبطية" وكان على علاقة بـ"الإيرانيين".. من هو؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 04:43
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كشفت منصة "بلينكس" الإماراتية أنَّ الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بمدينة النبطية في جنوب لبنان، أمس الخميس، أسفرت عن استشهاد أحد الأشخاص.
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وأشارت المنصة إلى أنّ ضحية القصف هو شخص يُدعى عباس الدبس وكان على متن السيارة المدنية المستهدفة، لافتة إلى أن الدبس كان على صلة بحزب الله لكنه ليس قائداً ميدانياً ولا عسكرياً لكنه كان على علاقة بـ"الحرس الثوري الإيراني". (بلينكس - blinx)

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