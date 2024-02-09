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لبنان
منذ قليل.. هذا ما استهدفه حزب الله على الحدود الجنوبية
Lebanon 24
09-02-2024
|
05:03
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أعلن حزب الله ببيان صادر عنه أنّه "تم استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف عند الساعة 11:15 من صباح اليوم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة".
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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