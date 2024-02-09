Advertisement

لبنان

منذ قليل.. هذا ما استهدفه حزب الله على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
09-02-2024 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1162369-638430773135628171.jpg
Doc-P-1162369-638430773135628171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن حزب الله ببيان صادر عنه أنّه "تم استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف عند الساعة 11:15 من صباح اليوم  بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
مواضيع ذات صلة
مقترح لانهاء المعارك في جنوب لبنان.. ما موقف حزب الله وإسرائيل منه؟
lebanon 24
09/02/2024 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لـ"إحتلال لبنان".. هذا آخر ما قيل إسرائيلياً عن "حزب الله"!
lebanon 24
09/02/2024 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أغار على مواقع لحزب الله في بلدتين في جنوب لبنان
lebanon 24
09/02/2024 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجوّ أغارت على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية
lebanon 24
09/02/2024 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حزب الله

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2024-02-09
09:32 | 2024-02-09
09:14 | 2024-02-09
09:02 | 2024-02-09
08:55 | 2024-02-09
08:44 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24