منذ قليل.. هذا ما استهدفه حزب الله على الحدود الجنوبية

أعلن حزب الله ببيان صادر عنه أنّه "تم استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف عند الساعة 11:15 من صباح اليوم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة".

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