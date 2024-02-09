Advertisement

لبنان

"حالة هيستيرية".. "حزب الله" يُرعب هؤلاء داخل إسرائيل!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-02-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1162373-638430776880675734.jpg
Doc-P-1162373-638430776880675734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وصول رسائل إلى تل أبيب من داخل إسرائيل، تُطالب الجيش هناك بتوفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية من داخل لبنان، على أن يتواجد شمال الحدود ويُؤسس غطاء حماية للسكان الإسرائيليين في وجه "حزب الله".
Advertisement

وتحدثت الصّحيفة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" عن "الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لفرض تسوية سياسية بين لبنان وإسرائيل والتي من المُفترض أن تبعد حزب الله عن الحدود". 

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد قال جيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى، إنّ إسرائيل ارتكبت خطأ كبيراً بإنشاء شريط أمنيّ داخل الأراضي الإسرائيلية، مطالباً الجيش بـ"نقل منطقة الدفاع إلى داخل لبنان"، وقال: "يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي موجوداً شمال الحدود ويفصل بيننا نحن السكان، وحزب الله. بعد 4 أشهر من إجلاء سكان المستوطنات وإثر إدارة حزب الله للحدث، يجب أن تتبدل قواعد اللعبة. ليس صحيحاً أن تقول الدولة والجيش إننا قد نستمر في هذا الواقع لأشهر طويلة، وليس صحيحاً أن نقبل ذلك كسكان الشمال".

بدوره، قال أفيخاي شتيرن، رئيس مستوطنة كريات شمونة، إنّ أكثر من 21 ألفاً من سكان تلك المنطقة، نزحوا من منازلهم إلى شقق وفنادق مؤقتة في كل أنحاء البلاد، معلناً أن هؤلاء السكان لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد إستعادة الأمن، وأردف: "على قادة الجيش أن يتحدثوا أقل وأن يفعلوا أكثر. لقد سمعنا وعوداً بأنهم سيعيدون لبنان إلى العصر الحجري، كما تحدثوا عن خط أحمر لم أعد أعرف لونه". 

وأكمل: "لقد ارتفع مستوى القلق بين سكان كريات شمونة مع شدة هائلة من الخوف والإحباط. منذ يومين وإلى الآن، تلقيت مكالمات من سكان في حالة هستيرية، إذ يشعر هؤلاء بالقلق من مسألة عودتهم في لحظةٍ ما إلى الشمال بينما لا يتم فعل أي شيء لإبعاد التهديد الذي يمارسه حزب الله".

وتابع: "سكان كريات شمونة لا يؤمنون بأي اتفاق من هذا القبيل، وهم ليسوا أغبياء ويدركون أنه لا يوجد سبب لنجاحه. كذلك، فإن أي اتفاق آخر قائم على الأمم المتحدة والجيش اللبناني محكوم عليه بالفشل، وهو بعيد كل البعد عن جلب الأمن أو الشعور بالأمان. التنازلات لن تؤدي إلا إلى زيادة شهية حزب الله وفهمه أنه من خلال القتل سيحقق المزيد". 

من جهته، طالب رئيس مستوطنة شلومي غابي نعمان بـ"ضرب حزب الله في لبنان والقضاء على تهديداته وتدميرها"، معتبراً أن أي اتفاق يتم توقيعه مع "حزب الله" يعني الحفاظ على الأخير وحمايته، وأكمل: "حزب الله يسعى إلى تدميرنا، ويجب علينا ألا نعقد الإتفاقات معه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2024-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:20 | 2024-02-09
15:00 | 2024-02-09
14:42 | 2024-02-09
14:05 | 2024-02-09
14:00 | 2024-02-09
13:44 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24