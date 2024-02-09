منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... إبتداءً من اليوم هكذا سيُصبح الطقس

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- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بعد ظهر هذا اليوم بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحيانا حتى مساء السبت حيث يتحوّل الى مسقتر. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا السبت غائم جزئيا الى عائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، وثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجيا بدءا من الظهر حيث تنحسر مساء مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بعد ظهر هذا اليوم بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحيانا حتى مساء السبت حيث يتحوّل الى مسقتر.

ملاحظة : يمكن لوسائل الاعلام والراغبين بالحصول على كمية المتساقطات بشكل دوري التقدم بطلب رسمي لدى مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ابتداء من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ال 1900متر شمال البلاد كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت:

غائم جزئيا الى عائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، وثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجيا بدءا من الظهر حيث تنحسر مساء مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد:

غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الإثنين: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 14 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 13 درجة.



- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.



- الانقشاع: جيد اجمالا يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18.