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لبنان

المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا الإعتصام في ساحة رياض الصلح يوم غدّ

Lebanon 24
09-02-2024 | 06:02
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صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:

"بعد الاستهتار المتمادي الذي أظهرته الحكومة تجاه حقوق الموظفين والمتقاعدين، وبعدما صدرت موازنة 2024 بما تحمّل اللبنانيين من أعباء ضريبيّة. وبعد تصريحات المسؤولين عن عجز الخزينة عن تحمّل أعباء زيادة الرواتب والمعاشات، يرى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام أنّ الحلّ الوحيد يكون بالإقلاع عن المساعدات الوهميّة ، واٌلإقلاع عن بدعة الإنتاجيّة التي تضيّع حقوق العاملين والمتقاعدين على السواء، وعن سياسة التمييز بين القطاعات الوظيفيّة المختلة، ووضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للاجوروالرواتب. 
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 إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، وانطلاقاً من مسؤوليّته الوطنيّة قرّر الاعتصام في ساحة رياض الصلح يوم السبت الواقع فيه 10 شباط 2024 قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء".
 
 
 
 
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