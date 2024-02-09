منزل يحترق في الجنوب... طائرة إسرائيليّة قصفته فهل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، قصفت منزلاً في بلدة مركبا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وتعمل جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية على إخماد الحريق.

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إلى ذلك، عُلم أنّ لا إصابات في الغارة التي استهدفت المنزل.