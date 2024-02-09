Advertisement

لبنان

منزل يحترق في الجنوب... طائرة إسرائيليّة قصفته فهل من إصابات؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1162399-638430813790413181.jpg
Doc-P-1162399-638430813790413181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، قصفت منزلاً في بلدة مركبا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.
 
 
وتعمل جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية على إخماد الحريق.
Advertisement
 
 
إلى ذلك، عُلم أنّ لا إصابات في الغارة التي استهدفت المنزل.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ على بلدة كفركلا وغارة خامسة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
lebanon 24
09/02/2024 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا وفرق الدفاع المدني توجّهت إلى المكان
lebanon 24
09/02/2024 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية على بلدة مركبا
lebanon 24
09/02/2024 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن سقوط شهيدٍ إثر الغارة الإسرائيلية على منزلٍ في بلدة مركبا - جنوب لبنان
lebanon 24
09/02/2024 16:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

مركبا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2024-02-09
09:32 | 2024-02-09
09:14 | 2024-02-09
09:02 | 2024-02-09
08:55 | 2024-02-09
08:44 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24