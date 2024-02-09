"لن يجدي التهديد".. يزبك: المقاومة على أتم الجهوزية

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أكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "المقاومة الأسلامية في جبهتنا في الجنوب تسطر الإنجازات المتتالية في ضرب العدو الصهيوني، إسنادا ودفاعا، ولن تتوقف ما لم تتوقف العمليات العسكرية على غزة، ولن يسمع المبعوثون إلا كلمة واحدة إن بداية الحل تنطلق من غزة، ولن يجدي التهديد فالمقاومة على أتم الجهوزية لمواجهة أي عدوان وحماقة يرتكبها العدو الصهيوني فإن الرد سيكون حاسما ومسقطا لكل الأحلام".وأشار خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك، إلى أنه "يتزامن هذا العام المبعث النبوي الشريف مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران على يد الإمام الخميني العظيم، وقد حقق بذلك انبعاثا جديدا نفض به الغبار الذي تراكم عبر قرون من الزمن على بعثة النبي الأكرم، فاعتبر أن البعثة تستهدف السيطرة على هذه النفوس العاصية والمتمردة الطاغية بتزكيتها ولتوضح للناس طريق رفع الظلم وإزالته وتكشف لهم الطريق حتى يواجه الناس القوى المستكبرة".ووجه يزبك التحية إلى "أهلنا وشعبنا ومقاومتنا في فلسطين وغزة، الذين عبروا بعملية طوفان الأقصى عن انبعاث الأمة التي ابتعدت كل البعد عن تعاليم وأحكام نبينا الأعظم، وارتضت لنفسها التكبيل بأغلال قوى الهيمنة والإستعمار والإستغلال لوجودها وخيراتها وعقائدها وانتمائها الى إسلامها المحمدي الأصيل. إليكم يا شعبنا ومقاومتنا ألف ألف تحية لصبركم الذي لم يسجل له مثيل ولأبطال مقاومتكم الذين يسطرون يوميا أروع بطولات المواجهة مع عدو وحشي غادر قد كسرت هيبته ولن يحصد من وحشيته إلا الهزيمة والهوان والعار وبالصبر والدماء يكتب النصر وتعود فلسطین رافعة راية انبعاث الأمة كاسرة كل الأغلال، وألف ألف تحية لأبطال محور المقاومة على امتداد جبهات الإسناد في مواجهة الغطرسة الأمريكية شريكة الحرب على غزة وهي صاحبة القرار بعدم إيقاف الحرب، وقد انتهكت السيادة الوطنية باعتداءاتها، ولكنها لن تحقق إلا الهزيمة والإنكسار ولم تستطيع أن تغير وتثني إرادة المساندين".