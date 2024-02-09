Advertisement

لبنان

"لن يجدي التهديد".. يزبك: المقاومة على أتم الجهوزية

Lebanon 24
09-02-2024 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1162407-638430821112713168.jpg
Doc-P-1162407-638430821112713168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "المقاومة الأسلامية في جبهتنا في الجنوب تسطر الإنجازات المتتالية في ضرب العدو الصهيوني، إسنادا ودفاعا، ولن تتوقف ما لم تتوقف العمليات العسكرية على غزة، ولن يسمع المبعوثون إلا كلمة واحدة إن بداية الحل تنطلق من غزة، ولن يجدي التهديد فالمقاومة على أتم الجهوزية لمواجهة أي عدوان وحماقة يرتكبها العدو الصهيوني فإن الرد سيكون حاسما ومسقطا لكل الأحلام".
Advertisement

وأشار خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك، إلى أنه "يتزامن هذا العام المبعث النبوي الشريف مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران على يد الإمام الخميني العظيم، وقد حقق بذلك انبعاثا جديدا نفض به الغبار الذي تراكم عبر قرون من الزمن على بعثة النبي الأكرم،  فاعتبر أن البعثة تستهدف السيطرة على هذه النفوس العاصية والمتمردة الطاغية بتزكيتها ولتوضح للناس طريق رفع الظلم وإزالته وتكشف لهم الطريق حتى يواجه الناس القوى المستكبرة".

ووجه يزبك التحية إلى "أهلنا وشعبنا ومقاومتنا في فلسطين وغزة، الذين عبروا بعملية طوفان الأقصى عن انبعاث الأمة التي ابتعدت كل البعد عن تعاليم وأحكام نبينا الأعظم، وارتضت لنفسها التكبيل بأغلال قوى الهيمنة والإستعمار والإستغلال لوجودها وخيراتها وعقائدها وانتمائها الى إسلامها المحمدي الأصيل. إليكم يا شعبنا ومقاومتنا ألف ألف تحية لصبركم الذي لم يسجل له مثيل ولأبطال مقاومتكم الذين يسطرون يوميا أروع بطولات المواجهة مع عدو وحشي غادر قد كسرت هيبته ولن يحصد من وحشيته إلا الهزيمة والهوان والعار وبالصبر والدماء يكتب النصر وتعود فلسطین رافعة راية انبعاث الأمة كاسرة كل الأغلال، وألف ألف تحية لأبطال محور المقاومة على امتداد جبهات الإسناد في مواجهة الغطرسة الأمريكية شريكة الحرب على غزة وهي صاحبة القرار بعدم إيقاف الحرب، وقد انتهكت السيادة الوطنية باعتداءاتها، ولكنها لن تحقق إلا الهزيمة والإنكسار ولم تستطيع أن تغير وتثني إرادة المساندين".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2024-02-09
09:32 | 2024-02-09
09:14 | 2024-02-09
09:02 | 2024-02-09
08:55 | 2024-02-09
08:44 | 2024-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24