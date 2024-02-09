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لبنان

في هذه الأثناء... ماذا تشهد أجواء المناطق الجنوبيّة؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 06:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلا بين بلدتيّ أرنون ويحمر في جنوب لبنان.
 
 
وتوجّهت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف، ولا إصابات.
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إلى ذلك، تشهد المناطق الجنوبيّة، تحليقاً كثيفاً للطائرات المسيّرة الإسرائيليّة.
 
 
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