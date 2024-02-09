في هذه الأثناء... ماذا تشهد أجواء المناطق الجنوبيّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلا بين بلدتيّ أرنون ويحمر في جنوب لبنان.

وتوجّهت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف، ولا إصابات.

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إلى ذلك، تشهد المناطق الجنوبيّة، تحليقاً كثيفاً للطائرات المسيّرة الإسرائيليّة.