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لبنان

جعجع يتوجّه لبري: "هذا هو الحلّ الوحيد"

Lebanon 24
09-02-2024 | 06:45
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر حسابه على منصة "اكس": "إلى دولة الرئيس نبيه بري..
طبعًا يحقّ لك، دولة الرئيس، وبامتياز أن تدعم مرشحك إلى الرئاسة تبعًا للقواعد الديموقراطية والدستورية وأن تتمسّك به أيضًا ، كما يحقّ لغيرك أن يدعم مرشّحًا إلى الرئاسة ويتمسّك به، إذاً ، ما الجدوى من طاولة حوار فولكلورية إذا كانت كلّ الحوارات الجانبية والتي امتدّت لأكثر من خمسة عشر شهر خلت، وما زالت مستمرة، لم تبدِّل في مواقف أي من الفريقين؟".
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وأضاف:" الحلّ الوحيد، دولة الرئيس، في هذه الحالة هو في جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى نجاح أحد المرشحين المطروحين".
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