خبر عاجل من داخل مطار بيروت.. هذا ما حاول أردنيان القيام به

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ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مبلغا من الدولارات المزورة قدرت ب 200 الف دولار مع مواطنين أردنيين كانا يحاولان تهريبها إلى القاهرة داخل حقائبهما بطريقة جديدة ومبتكرة.(الوكالة الوطنية للإعلام)