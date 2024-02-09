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لبنان

خبر عاجل من داخل مطار بيروت.. هذا ما حاول أردنيان القيام به

Lebanon 24
09-02-2024 | 06:57
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 ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مبلغا من الدولارات المزورة قدرت ب 200 الف دولار مع مواطنين أردنيين كانا يحاولان تهريبها إلى القاهرة داخل حقائبهما بطريقة جديدة ومبتكرة.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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مطار رفيق الحريري

القاهرة

دولارات مزورة

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